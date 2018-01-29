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Защитники русских школ решили отстаивать право образования на родном языке в школах нацменьшинств Латвии при помощи репа. В соцсети объявлен конкурс на создание музыкальных композиций, которые помогут молодежи участвовать в происходящих в стране политических процессах.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook общественный активист Владимир Линдерман, сегодня рэп является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру. "Проникновение рэпа в школы не остановят ни полиция, ни правительство, ни "лояльные" директора школ", - написал активист.

"Недоброжелатели злорадствуют: русская молодежь не участвует в акциях по защите образования на русском языке. Значит, все в порядке, молодые русские хотят учиться на латышском. Нет, не хотят. А на митинги и шествия не ходят, потому что ощущают их старомодность, старческую унылость. Рэп сегодня является тем языком, на котором молодежь выражает свое отношение к миру", — написал Линдерман.

По словам Линдермана, первым откликнулся на объявленный конкурс известный рэпер Рэй Рижский, создавший композицию — "Я не хочу".

Клип, в том числе, снят на фоне Памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков в Задвинье.

Напомним, подготовленный министерством образования и науки и одобренный правительством проект реформы предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Согласно ему, обучение в 10-12-х классах будет идти исключительно на латышском языке.

Слова рэпа "Я не хочу"

Я не хочу - Плясать под их дудку, фальшиво смеясь над шутками, тупых ублюдков

Я не хочу - Идти ни на какие уступки, съезжая в обрыв на их попутке

Я не хочу - Я чувствую чутко то, что вызывает лишь расстройство желудка

Я не хочу - проживая в стране лилипутке, плевать в политика и попадать в проститутку

Говорят, правда у каждого своя, но я не согласен быть мальчиком для битья

Живя среди зверья сам становишься зверем, такие как я, таким как они ни на грамм не верят

Вы нам всегда врали, плюя на рамки морали забыв, что всё в мире движется по спирали

Стирали нашу память, засирали святыни и вдруг отныне нас хотят учить на латыне

Мы выучим латынь, если нам будет надо, но не стоит нас держать за тупое стадо

Я повторю то, о чём говорил ранее - пора ставить к стенке министерство образования

И науки... Это что, такой прикол? За науку кол, министр не министр, а наглый щегол

Глазки бегают, коленки дрожат, фашистский гад - мордой об стол и пинком под зад

Отсутствие смекалки и реформа из под палки, он из другого теста, а мы другой закалки

Не веришь мне, иди сходи к гадалке, ему уже давно вырыта яма на исторической свалке

Жертва русофобии - вот надпись на надгробии, покончивший с собой, когда его час был пробит

Прыгнул из окна, крича "Русские идут!" расшибся, но ошибся, ведь мы рождены тут

У нас своя культура, русский мир, одна община, генетически борьба заложена в каждом мужчине

Мы все собрались здесь по одной причине, чтобы противостоять шакалам замотанным в овчине

Хватит себе врать, ведь им насрать, пока не докажем, что нас рать, своё не сможем забрать

Они боятся силы, их идеи хилы, а нам по силам их поднять на вилы