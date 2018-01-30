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Руководимый Илмаром Римшевичем Банк Латвии в конце прошлого года пополнил свой автопарк тремя новыми машинами Audi A6 - это значит, что у представителей банка будут все возможности для своих личных нужд использовать не уже бывшие в употреблении, а абсолютно новые автомобили класса люкс, пишет портал pietiek.com

Как свидетельствует официальная документация банка, в конце прошлого года БЛ в фирме SIA Moller Auto Latvia приобрел три новые машины, которые обошлись в 176 тысяч евро вместе с налогом на добавленную стоимость.

"В открытом конкурсе, как самое выгодное было признано предложение Moller Auto Latvia. Три автомашины Audi A6 будут использованы для служебных нужд и заменят уже устаревшие транспортные средства. В свою очередь полученная от продажи подержанных машин компенсация будет использована для оплаты покупки новых машин. Согласно договору, в стоимость включено также не только приобретение, но и техническое обслуживание и ремонт машин в течение последующих 5 лет", - сказано в пояснении БЛ.

Впрочем, как пишет портал, в официальном пояснении Банк Латвии не упоминает, что представители главного финансового учреждения страны эти машины, с полными баками бензина, оплаченными Банком Латвии, смогут фактически использовать для личных нужд. Об этом Банк Латвии в 2015 году под давлением суда был вынужден ответить на запрос журналиста Лато Лапсы.

Фото иллюстративное

Административное дело рассматривалось, так как Банк Латвии отказывал предоставлять объяснения по поводу того, почему член правления банка Арвил Саутиньш использует машину класса люкс для личных нужд, при том, что его зарплата составляла в среднем 6 400 евро.

Римшевич, руководимое которым учреждение уже ранее неоднократно проигрывало в судах за сокрытие информации, тогда сообщил, что все запросы связаны с частной жизнью. Но суд посчитал иначе и потребовал объяснить использование транспортных средств для личных нужд.

Источник: pietiek.com