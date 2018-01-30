Пользователи соцсети высмеяли "состояние латвийской политики"
Общество | 30 января 2018 года, 08:30
Пользователь соцсети Twitter, IT- специалист Марис Удрис опубликовал в своем аккаунте снимок, который подписал: "Состояние латвийской политики в 2018 году".
На снимке изображены президент Латвии Раймонд Вейонис, член Нацблока Имант Парадниекс, играющие в баскетбол.
Пользователи соцсети на этот пост ответили мэмами.
Latvijas politikas stāvoklis 2018. gadā: pic.twitter.com/t2H8R0YmiK— Māris Ūdris (@arlekiins) 29 января 2018 г.