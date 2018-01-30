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Пользователь соцсети Twitter, IT- специалист Марис Удрис опубликовал в своем аккаунте снимок, который подписал: "Состояние латвийской политики в 2018 году".

На снимке изображены президент Латвии Раймонд Вейонис, член Нацблока Имант Парадниекс, играющие в баскетбол.

Пользователи соцсети на этот пост ответили мэмами.