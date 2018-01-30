Закончено расследование в отношении семьи погибшего Вани Берладина (4)

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Общество | 30 января 2018 года, 09:16

Лиепайский суд закончил рассмотрение дела, в ходе которого рассматривалась ответственность родителей погибшего минувшим летом 5-летнего мальчика Ивана Барладина, пишет Kasjauns.

Напомним, в семье растут еще четверо детей. Согласно решению суда, отец детей лишен родительских прав. Они останутся на попечении матери Зои Ареевой, как это и было до сих пор.

Лишенный родительских прав отец игнорировал повестки явиться в суд и покинул Латвию.

Следствие установило, что отец остальных детей – не Вани – не участвует в воспитании детей, не заботится и никак не помогает семье. Поэтому суд принял решение лишить его отцовских прав.

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В свою очередь, как указала глава Лиепайского сиротского суда Тайга Зиемеле, мать трагически погибшего Ивана Зоя очень тяжело переживала его смерть и давление общества. Сиротский суд долго наблюдал за семьей и принял решение прекратить административное дело в отношении матери Ивана и не лишать ее прав на детей. Дети ухожены, в школе о них - положительные отзывы.

Сейчас Зоя Ареева продолжает получать социальную помощь, помощь психолога, а также изучать латышский язык, чтобы устроиться на работу.

фото liepajniekiem.lv,скриншот LNT

Комментарии 4
Natalja Novikova28 минут назад
а водитель автобуса, по вине которого погиб ребенок? Его даже административно никак не накажут? Мать под следствием была, бедная женщина, а тварь, которая спокойно высадила в лесу крошечного ребенка и никуда не сообщила даже какого-то штрафа не заслуживает? Потому что видите ли "в правилах не сказано". Теперь нужны правила, чтобы человеком быть?
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Natalja Novikova16 минут назад
Екатерина Ефимова конечно, давайте никого не судить. Я уверена, что и у педофилов, насильников, убийц, наверняка есть куча оправданий и жалостливых историй про себя. Этот идиотский лозунг, давно пора выкинуть на свалку. Если человек повел себя ка не человек, его должно осудить все человеческое сообщество. На то мы в обществе живем, а не в лесу поодиночке
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Екатерина Ефимова19 минут назад
Не судите
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