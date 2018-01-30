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Лиепайский суд закончил рассмотрение дела, в ходе которого рассматривалась ответственность родителей погибшего минувшим летом 5-летнего мальчика Ивана Барладина, пишет Kasjauns.

Напомним, в семье растут еще четверо детей. Согласно решению суда, отец детей лишен родительских прав. Они останутся на попечении матери Зои Ареевой, как это и было до сих пор.

Лишенный родительских прав отец игнорировал повестки явиться в суд и покинул Латвию.

Следствие установило, что отец остальных детей – не Вани – не участвует в воспитании детей, не заботится и никак не помогает семье. Поэтому суд принял решение лишить его отцовских прав.

В свою очередь, как указала глава Лиепайского сиротского суда Тайга Зиемеле, мать трагически погибшего Ивана Зоя очень тяжело переживала его смерть и давление общества. Сиротский суд долго наблюдал за семьей и принял решение прекратить административное дело в отношении матери Ивана и не лишать ее прав на детей. Дети ухожены, в школе о них - положительные отзывы.

Сейчас Зоя Ареева продолжает получать социальную помощь, помощь психолога, а также изучать латышский язык, чтобы устроиться на работу.

фото liepajniekiem.lv,скриншот LNT