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Самым большим подарком к столетию Латвии стали бы сэкономленные деньги, которые тратятся на праздничные мероприятия. Такой вывод волей-неволей напрашивается после ознакомления с информацией о том, во сколько обходятся отдельные мероприятия, пишет nra.lv.

Почти в 150 000 евро из выделенных на празднование средств обошлось мероприятие открытия года 100-летия "Узоры света" в Латвийской национальной библиотеке (четыре спектакля и две генеральные репетиции), в 247 000 евро (выделены Рижской думой) - инсталляция "Врата почета" на перекрестке бульвара Бривибас и улицы Элизабетес, которые будут там стоять в течение двух лет.

В свою очередь в феврале в аэропорту "Рига" официально откроется созданный совместно Минэкономики и Латвийским агентством инвестиций и развития информационный стенд о Латвии, общая стоимость которого (включая видеосюжеты) за три года составит 437 500 евро. Деньги на этот проект также выделены из фонда празднования столетия.

Ранее сообщалось, что в честь столетия Латвии планируется сшить флаг достойный "Книги рекордов Гиннеса", общая стоимость которого составит 200 000 евро.

Всего на празднование столетия Латвии собираются потратить почти 60 млн евро, однако эти средства рассчитаны на пять лет (начиная с 2017 года), кроме того, не всю сумму возьмут из госказны, сообщает LTV.

Фото: flickr.com