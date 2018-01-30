Общество |

В ночь на среду, 31 января, на автодорогах страны может образоваться так называемый черный лед, который существенно затрудняет условия передвижения, предупреждает на своей странице в социальной сети Twitter предприятие Latvijas valsts ceļi.

Autobraucēju ievērībai: vakarā un naktī sniegs un apledojums var apgrūtināt braukšanas apstākļus https://t.co/Hd8RdMeNLF — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 30 января 2018 г.

В связи с продолжающимся снегопадом на дорогах продолжит формироваться снежный покров. Как отмечает LVC, во время интенсивного снегопада дороги невозможно содержать полностью без снега, особенно это касается региональных дорог и дорог местного значения. В связи с этим LVC призывает водителей помнить о погодных условиях и выбирать соответствующий стиль вождения.

В настоящее время на автодорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. Во вторник главные дороги расчищались уже неоднократно - на уборке снега в зависимости от интенсивности снегопада работает от 60 до 170 единиц зимней техники.