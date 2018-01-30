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Новые или инновационные медикаменты могут потребоваться вдвое большему числу онкологических пациентов, чем планируется. Такое мнение прозвучало сегодня на заседании подкомиссии Сейма по общественному здоровью.

В Национальной службы здравоохранения (НСЗ) членам подкомиссии рассказали о плане введения инновационных медикаментов. В соответствии с заявленными производителями ценами расходы на его выполнение исчисляются в 14 млн евро, а в госбюджете на это выделено 5 млн евро.

Для покрытия этой разницы необходимы активные переговоры с производителями медикаментов, пояснила директор фармацевтического департамента Минздрава Инесе Каупере.

На эти 14 млн евро можно будет оказать помощь примерно 600 пациентам. Однако по отдельным диагнозам пациентов может быть в два-три раза больше, заявила онколог Даце Балтиня.

Как пояснили в НСЗ, хотя есть опасения, что нуждающихся в новых медикаментах пациентов будет больше, чем планируется, следует учитывать некоторые вещи. Например, что соответствующие медикаменты будут обеспечены всем нуждающимся в них пациентам.

Заседание подкомиссии было посвящено введению инновационных лекарств в онкологии. И хотя его участники отметили, что часть этих новых для Латвии лекарств в других странах рекомендуется уже пять-десять лет, председатель подкомиссии Ромуалд Ражукс подчеркнул, что "лед в этом вопросе наконец тронулся".

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