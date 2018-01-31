Общество |

В прошлом году Инспекция здравоохранения получила четыре заявления с жалобами на медицинские услуги, оказанные детям разного возраста в детской психоневрологической больнице "Айнажи", сообщила представитель инспекции Лига Ерощева.

Два заявления уже рассмотрены, в обоих случаях Инспекция здравоохранения не констатировала нарушений. Рассмотрение еще двух заявлений продолжается.

Как сообщалось, 22 января в больнице была проведена внеочередная проверка. Оценка медицинской документации и опрос персонала выявили существенные нарушения нормативных актов.

Госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы "Айнажи" Илону Балоде.

Он сообщил журналистам, что нарушения в Детской психоневрологической больнице "Айнажи" связаны, возможно, с неадекватными действиями лечебного персонала при фиксации пациентов.

Омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку возможным нарушениям криминального характера в больнице "Айнажи". Сегодня правозащитник выступит с публичным заявлением о вскрытых в психбольнице нарушениях.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download