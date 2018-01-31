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Многие нарушения в Детской психоневрологической больнице "Айнажи" с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками, заявил сегодня омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции.

По его словам детей привязывали и фиксировали на протяжении многих дней и недель.

"У большей части общества пытки ассоциируются со Средневековьем. В то время пытки применялись с целью причинить физические или психологические страдания. Однако в наше время значение пыток намного шире", - считает Янсонс.

Проверка показала, что в действиях в отношении детей в этой больнице заметны признаки пыток, подчеркнул обмудсмен. Во вторник Янсонс подал в Генпрокуратуру заявление об этих нарушениях.

Поскольку в заявлениях на психоневрологическую больницу "Айнажи" были жалобы на противоправную госпитализацию и необеспечение медицинских услуг, в проверке участвовала также Инспекция здравоохранения, пояснил Янсонс.

В 2017 году Бюро госуполномоченного по правам человека получило несколько заявлений от родителей детей о возможных нарушениях прав человека в Детской психоневрологической больнице "Айнажи".

Одним из выявленных нарушений Янсонс назвал необеспеченность больницы достаточным числом врачей. В больнице 80 койко-мест, во время проверки в ней лечились 74 пациента, но в больнице работает всего один психиатр, а ночью дежурного врача вообще нет. Несмотря на длительность пребывания детей в больнице, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.

Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. За непослушание их наказывали уколами и привязывали к кровати.

"Жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних запрещены, но здесь эти признаки есть", - заключил омбудсмен.

Записи в больничном журнале свидетельствуют о противоправных случаях фиксации детей за различные якобы совершенные ими нарушения, причем в присутствии других детей.

Детям также не разрешено держать в комнатах личные вещи, что является нарушением Конвенции о защите прав детей, запрещающей нарушать неприкосновенность личной жизни детей.

Детям в "Айнажи" не разрешается звонить своим близким, а когда в больницу звонят родители, разговоры прослушиваются. Корреспонденция детей тоже проверяется. Есть основания считать, что письма детей вообще не доходят до адресатов.

Подростки, находясь в больнице, постоянно испытывают чувство голода. Порции еды маленькие, их объем для четырехлетних детей и для подростков одинаков.

Дети взаимно агрессивны, применяют друг к другу насилие, в том числе сексуальное, и никакой реакции на это в больнице нет.

"Можно говорить о безответственности и бездействии должностных лиц", - считает Янсонс.

Так как материалы проверки указывают на возможный состав преступлений, омбудсмен подал заявление об этих нарушениях в Генпрокуратуру.

Как сообщалось ранее, госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы "Айнажи" Илону Балоде.