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Многие нарушения в Детской психоневрологической больнице "Айнажи" с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками, заявил сегодня омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции.

По его словам детей привязывали и фиксировали на протяжении многих дней и недель.

Янсонс указал, что большинство людей ассоциируют пытки со Средневековьем. Сейчас пытки часто совершаются не для того, чтобы причинить вред, а в профилактических целях.

"У большей части общества отношение к пыткам похоже на средневековый уровень. В то время определением пыток являлось действие с целью причинить физическую боль или психологические страдания. Однако в наше время значение пыток намного шире. Такое нарушение может случится даже тогда, когда целью государственного действия не является причинение вреда, но это произошло", - пояснил Янсонс.

В ходе проверки выяснилось, что детям причиняли вред. Также существуют признаки пыток. Янсонс отметил, что государство ни при каких обстоятельствах не может оправдать то, что полный запрет пыток не выполнен.

Во вторник омбудсмен подал в Генпрокуратуру заявление об этих нарушениях.

Поскольку в заявлениях на психоневрологическую больницу "Айнажи" были жалобы на противоправную госпитализацию и необеспечение медицинских услуг, в проверке участвовала также Инспекция здравоохранения, пояснил Янсонс.

В 2017 году Бюро госуполномоченного по правам человека получило несколько заявлений от родителей детей о возможных нарушениях прав человека в Детской психоневрологической больнице "Айнажи".

Одним из выявленных нарушений Янсонс назвал необеспеченность больницы достаточным числом врачей. В больнице 80 койко-мест, во время проверки в ней лечились 74 пациента, но в больнице работает всего один психиатр, а ночью дежурного врача вообще нет. Несмотря на длительность пребывания детей в больнице, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.

Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. За непослушание их наказывали уколами и привязывали к кровати.

"Жестокость и насилие в отношении несовершеннолетних запрещены, но здесь эти признаки есть", - заключил омбудсмен.

Записи в больничном журнале свидетельствуют о противоправных случаях фиксации детей за различные якобы совершенные ими нарушения, причем в присутствии других детей.

Детям также не разрешено держать в комнатах личные вещи, что является нарушением Конвенции о защите прав детей, запрещающей нарушать неприкосновенность личной жизни детей.

Детям в "Айнажи" не разрешается звонить своим близким, а когда в больницу звонят родители, разговоры прослушиваются. Корреспонденция детей тоже проверяется. Есть основания считать, что письма детей вообще не доходят до адресатов.

Подростки, находясь в больнице, постоянно испытывают чувство голода. Порции еды маленькие, их объем для четырехлетних детей и для подростков одинаков.

Дети взаимно агрессивны, применяют друг к другу насилие, в том числе сексуальное, и никакой реакции на это в больнице нет. "Можно говорить о безответственности и бездействии должностных лиц", - считает Янсонс.

Так как материалы проверки указывают на возможный состав преступлений, омбудсмен подал заявление об этих нарушениях в Генпрокуратуру.

Как сообщалось ранее, госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы "Айнажи" Илону Балоде.