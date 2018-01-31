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В ходе благотворительного концерта "Музыка & Жизнь. Едины в возможности!" в поддержку больных раком пожертвовано 110,214 тыс. евро, сообщили его организаторы.

Концерт в "Арене Рига" начался в 20.00 во вторник и закончился незадолго до 01.00 в среду. Во время концерта были собраны пожертвования на лечение 30 больных раком, необходимую которым терапию государство не оплачивает. Билеты на концерт стоили 5 евро, дополнительные средства можно было и все еще можно пожертвовать на портале "Ziedot.lv" или по телефону для пожертвований 90067003.

В концерте участвовали группы "Musiqq", "The Sound Poets", "Astro’n’out", "Ilgi", "Tumsa", "Pienvedtja piedzivojumi", "Dzelzs Vilks", "Putnu balle", "Franco Franco" и Ипстен Кунс, "Satellites.lv", певцы Янис Стибелис, Айя Андреева, Фелик Кигелис, Иво Фомин, "Goran Gora" и другие музыканты.

Концерт изначально был задуман для сбора пожертвований на лечение музыканта Валтера Фриденбергса, но на эти цели на портале "Ziedot.lv" в ноябре 2017 года уже было собрано более 100 тыс. евро.

Как рассказала агентству ЛЕТА руководитель "Ziedot.lv" Рута Диманта, в прошлом году на портал с просьбой о помощи каждую неделю обращался хотя бы один онкологический пациент, и некоторые из них помощи, увы, не дождались. "Сейчас в поле зрения у нас около 30 человек, чьи расходы на терапию меняются, но в целом достигают почти 1 млн евро", - сказала она. Некоторые медикаментозные курсы стоят от 70 до 80 тыс. евро, и в Латвии пациентам нередко приходится оплачивать их самим, добавила Диманта.