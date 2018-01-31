Более половины латвийцев одобряют перевод обучения на госязык (72)

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Общество | 31 января 2018 года, 11:29

58% латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет поддерживают реформу образования, которая предусматривает полный перевод обучения на латышский язык. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Kantar TNS, сообщает Skaties.lv .

В то время как 39% респондентов не одобряют такое решение правительства. 3% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на данный вопрос.

Ранее сообщалось, что глава Русской общины Латвии Владимир Соколов обратился руководству Европейского Союза с просьбой обратить внимание на намерения латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование для национальных меньшинств.

Фото: pixabay.com

Комментарии 72
Не Лоялен3 часа назад
Ага и все сразу взяли,и поверили в эту статистику!Где опрос то проводили?Как обычно?!40 человек опросили,написали за всю Латвию?
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Оккупант3 часа назад
Ребят что вы хотели от этого опроса?Его же проводила Латышская контора!Они без вранья не умеют!Врать людям,это их хлеб!
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Larisa Konstantinovich3 часа назад
как раз процентное соотношение рускоговорящих и латышей, не понимаю, зачем латышам зто надо, наши дети будут еще больше конкурентноспособными.
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