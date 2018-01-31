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Управление уголовного розыска Госполиции разыскивает Дмитрия Тыщенко. Мужчина 1982 года рождения подозревается в нелегальной закупке и хранении 238 граммов метамфетамина в целях реализации.

В 2013 году, разыскиваемый призывался к уголовной ответственности за приобретение наркотических или психотропных веществ и хранение в целях сбыта в больших количествах.

Дмитрий Тыщенко был также объявлен в международный розыск среди европейских преступников и внесен в список на интернет-сайте Europe's Most Wanted Fugitives.

Госполиция просит отозваться всех, у кого есть хоть какая-то информация о нынешнем местонахождении разыскиваемого. Также, если вы можете как-то помочь следствию, просьба звонить по телефонам 110, 67075440, 67075200 или писать на электронную почту kip@vp.gov.lv.

Фото: Valsts policija