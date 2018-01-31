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Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook сравнил прогресс социального развития двух стран Балтии. Политик сыронизировал написав, что пока в соседней Эстонии занимаются созданием собственной криптовалюты, в Латвии создали приложение "Друг языка".

"В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждают введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей Закона о Госязыке", - написал Ушаков.

Как сообщалось, новое приложение Центра госязыка (ЦГЯ) "Друг языка" за несколько дней скачали более тысячи латвийцев, но большая часть негативно оценивает эту инициативу учреждения.