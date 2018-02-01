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Типичным латвийским эмигрантом является мужчина 25-29 лет из Латгалии, неженатый, латыш по национальности, имеющий, по меньшей мере, среднее образование. Об свидетельствуют данные Центрального статистического управления за период с 2014 по 2016 годы, пишет lsm.lv.

Также замечено, что число разведенных латвийцев всреди эмигрантов в возрасте 40-65 лет почти в два раза превышает количество всех постоянных жителей Латвии.

Родители, отправляющиеся в эмиграцию, часто влияют на судьбу своих детей. Установлено, что если эмигрируют оба родителя, то в большинстве случаев (68,4%) дети отправляются вместе с ними.

Если в эмиграцию отправляется только мать, то в 52,4% случаев дети уезжают вместе с ней. Однако, если на заработки за границу отправляется только отец, то в подавляющем большинстве – 83,1% - ребенок остается в Латвии.

Напомним, недавно профессор Латвийского университета Михаил Хазан заявил, что с 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием.

В исследовании констатировано, что в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет Латвию покинул каждый четвертый житель с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 34 лет уехал каждый третий с высшим образованием.

Латвию покидают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства - инженеры, ИТ-специалисты, медики.

40% уехавших с высшим образованием назвали экономические причины для своего отъезда, а другие упомянули недовольство процессами, происходящими в Латвии, отсутствие перспектив.

Tipiskākais emigrants ir 25-29 gadus vecs vīrietis no Latgales, kurš nav precējies, ir latviešu tautības un ir ieguvis vismaz vidējo izglītību, liecina @CSP_Latvija pētījums https://t.co/0Zzb80doa2 — LSM ziņu portāls (@lsmlv) 30 января 2018 г.

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