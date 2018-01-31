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Административный районный суд удовлетворил иск бывших владелиц здания Рижского цирка Сармите Бивини и Бируты Крейле к Министерству культуры о выплате компенсации в размере 1 015 549 евро в связи с национализацией здания.

По предложению министерства правительство ранее договорилось выплатить бывшим владелицам здания компенсацию в размере 297 765 евро.

Суд признал, что должен быть произведен перерасчет компенсации в текущих ценах, по курсу стоимости золота и доллара США в 2017 году, а не в 1995 году.

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца.

Руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале сообщила, что министерство внимательно ознакомится с содержанием приговора и рассмотрит возможности его обжалования в установленный срок.

Фото: flickr.com/aigarsbruvelis