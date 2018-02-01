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Хозяева пропавшей 27 января собаки породы Басенджи поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь в поисках четвероногого друга, но, информируют, что животное по-прежнему не найдено.

Как сказано в сообщении, хозяева не теряют надежды и обещают нашедшему вознаграждение в 1000 евро.

"Выражаем огромную благодарность Всем, кто приехал на помощь! Увы, Юки мы пока не нашли, но мы не отчаиваемся и реагируем на каждый звонок! Цепляемся за каждую ниточку, мы верим, что Юки вернётся домой! Спасибо всем за отзывчивость! Одни бы мы не смогли так оперативно и в таком количестве среагировать! Мы чувствуем, что она рядом и сейчас мы были очень близко! Ещё раз всем спасибо! Ваша помощь просто неоценима! С любой информацией сразу звоните - 26338898!!!! Нашедшему Юки - хорошее вознаграждение!