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Фракция Зеленых в Европарламенте выступила в защиту билингвального образования в Латвии.

29 января сопредседатели фракции Ска Келлер и Филипп Ламберт направили письмо чрезвычайному и полномочному послу Латвийской Республики при Евросоюзе (ЕС) Саните Павлюте-Десландес.

В письме сопредседатели фракции выразили свое беспокойство планами латвийского правительства о проведении школьной реформы и полном переводе русских школ на латышский язык обучения.

Также в письме фракция обращает внимание посла на заключение, принятое недавно Венецианской комиссией в отношении аналогичного закона на территории Украины, касающееся использования государственного, языков национальных меньшинств и других языков в образовании.

“Мы убеждены в том, что оценка Венецианской комиссии поможет Латвии обеспечить соблюдение в ходе планируемой реформы основных ценностей Евросоюза. В связи с этим просим Вас передать правительству Латвии рекомендацию запросить оценку Венецианской комиссии о готовящейся реформе.” – говорится в письме.

Фракция Зеленые/Европейский свободный альянс объединяет представителей зеленых и региональных партий ЕС. Это пятая по величине фракция Европарламента, которая включает в себя 51 депутата из 18 стран ЕС. В свою очередь партии зеленых из разных стран ЕС объединены в общеевропейскую Партию зеленых, в которую входит также правящая в Латвии - Партия Зеленых. Президент Латвии Раймонд Вейонис является лидером латвийских зеленых.

Таким образом открытое письмо Зеленых Европарламента в защиту русских школ Латвии обращено к руководству Латвийской Республики и к товарищам по зеленому движению.

По словам представителей фракции в Европарламенте, защита национальных меньшинств – это неотъемлемая часть идеологии Зеленой партии Европы.

Ранее сообщалось, что 58% латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет поддерживают реформу образования, которая предусматривает полный перевод обучения на латышский язык.