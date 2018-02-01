Сейм присвоил гражданство Латвии украинскому спортсмену (1)
Общество | 1 февраля 2018 года, 12:29
Сейм сегодня за особые заслуги перед Латвией присвоил гражданство украинскому пятиборцу Александру Пинчуку, сообщает nra.lv .
С просьбой предоставить гражданство Пинчуку, выразившему желание жить и продолжать спортивную карьеру в Латвии, в Сейм обратилась Латвийская федерация современного пятиборья.
На Олимпийских играх в 2020 и 2024 году Пинчук сможет выступать в составе олимпийской сборной Латвии.
В августе 2016 году Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.
По закону, Сейм может предоставить гражданство человеку, имеющему особые заслуги перед Латвией.
Фото: flickr.com
Мне вот интересно,сейм хоть одному русскому гражданство за заслуги присвоил?Либо у них такая логика,пофиг кому,лишь бы не русскоязычному?
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