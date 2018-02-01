Общество |

Сейм сегодня за особые заслуги перед Латвией присвоил гражданство украинскому пятиборцу Александру Пинчуку, сообщает nra.lv .

С просьбой предоставить гражданство Пинчуку, выразившему желание жить и продолжать спортивную карьеру в Латвии, в Сейм обратилась Латвийская федерация современного пятиборья.

На Олимпийских играх в 2020 и 2024 году Пинчук сможет выступать в составе олимпийской сборной Латвии.

В августе 2016 году Пинчук получил временный вид на жительство в Латвии.

По закону, Сейм может предоставить гражданство человеку, имеющему особые заслуги перед Латвией.

Фото: flickr.com