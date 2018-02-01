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Министерство здравоохранения (Минздрав) на протяжении многих лет знало, что в детской психоневрологической больнице "Айнажи" необходим еще один детский психиатр, сообщила отстраненная от должности Илона Балоде.

По ее словам, самой серьезной проблемой в учреждении является недостаток врачей.

"Каждый год я об этом заявляла. Минздрав знает о нехватке психиатров", - отметила Балоде.

Она также заверила, что самой большой преградой для привлечения специалистов является расстояние от больницы до Риги.

"Вы бы поехали из Риги в Салацгриву? Куда бы вы свою семью дели, если тут работы нет?", - сказала Балоде.

Напомним, в понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения (Минздрав) отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илону Балоде.

Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в "Айнажи", которые с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.

Фото: pixabay.com