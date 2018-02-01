Выписан миллион э-рецептов (2)

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Общество | 1 февраля 2018 года, 14:43

До сих пор в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) выписан миллион рецептов, в том числе 70% в этом году, после того, как выписывание электронных рецептов на компенсируемые лекарства стало обязательным, сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Большинство электронных рецептов пациенты уже использовали, купив по ним лекарства более 827 000 раз. По крайней мере один раз выдавали лекарство по электронному рецепту более 2000 фармацевтов и их ассистентов.

По словам представителя НСЗ, все более активно используются и другие услуги СЭЗ. В систему поступила информация о 117 тыс. заключений визуальной диагностики, а данные о состоянии здоровья пациентов, в том числе диагнозах, аллергиях, регулярно принимаемых лекарствах, вводились в систему более 14 тыс. раз.

НСЗ напоминает, что ответственные специалисты следят за работой системы и консультируют медицинских работников. По признаниям пользователей системы, ее функциональность за последние две недели существенно возросла.

Комментарии 2
пен-ка1 час назад
и что,мы должны вам сказать*спасибо* за то что придумали неудобную систему получения рецептов, раньше позвонил врачу врач выписал рецепт забрал и пощёл за лекарством, сейчас надо кому то отдавать свои документы для получения таблеток. а тот возьмёт на твой документ кредит и ничего не докажешь. Аж как теперь получить направление на обследование вообще непонятно, надо это э-веселибу освободить для людей старше 60 лет
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народные пословицы и поговорки.1 час назад
В конце 2017 года e-сотрудники Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) получили денежные премии в размере 85 508 евро.
79 e-работников получили премии, которые составляли 45%-100% от зарплаты. Среди премированных были в том числе и e-руководителям министерства.
С 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступают в силу изменения ставок e-акцизного налога, в результате чего цена дизельного топлива вырастет на 4 цента, бутылки пива - на 7 центов, а пачки сигарет - на 24 цента.
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