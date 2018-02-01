Общество |

До сих пор в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) выписан миллион рецептов, в том числе 70% в этом году, после того, как выписывание электронных рецептов на компенсируемые лекарства стало обязательным, сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

Большинство электронных рецептов пациенты уже использовали, купив по ним лекарства более 827 000 раз. По крайней мере один раз выдавали лекарство по электронному рецепту более 2000 фармацевтов и их ассистентов.

По словам представителя НСЗ, все более активно используются и другие услуги СЭЗ. В систему поступила информация о 117 тыс. заключений визуальной диагностики, а данные о состоянии здоровья пациентов, в том числе диагнозах, аллергиях, регулярно принимаемых лекарствах, вводились в систему более 14 тыс. раз.

НСЗ напоминает, что ответственные специалисты следят за работой системы и консультируют медицинских работников. По признаниям пользователей системы, ее функциональность за последние две недели существенно возросла.