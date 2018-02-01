Страна равных возможностей: "бомж вечеринок" стал официальным партнером правительства (15)

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Общество | 1 февраля 2018 года, 17:15

Уже некоторое время внимание пользователей интернета приковано к Игорю Лукьянову, или как его в народе называют "party bomzis", но его история подтверждает фразу "смеется тот, кто смеется последним", пишет NRA.

Несмотря на то, что Игорь прославился тем, что получил статус "нежданного гостя", являясь на различные светские рауты и банкеты без приглашения, выяснилось, что он является председателем правления общества "Власть латвийскому народу".

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Как пишет издание, во время официального приема у премьер-министра Мариса Кучинскиса он подписал меморандум о сотрудничестве с Кабинетом министров.

Этот момент не остался без внимания общественности.

"Эпический "бомж вечеринок" не только собирает подписи за отставку сейма, распространяет пропаганду и кушает на обедах, но теперь и партнер Кабинета министров по сотрудничеству. Контекст не знаю, но выглядит потрясающе", - написал в Twitter блоггер Янис Полис.

Продюссер Юрис Миллерс написал так: "Этот персонаж регулярно наведывается на банкеты, но и пунктуально проводит ревизию в мусорных урнах в моем дворе. Марис Кучинскис доказал, что Латвия – земля возможностей для всех".

Фото: Twitter

Источник: nra.lv
Комментарии 15
Меморандум о сотрудничестве............2 часа назад
Равные возможности по титулной версии. Бомж ест капусту с мусорного бака а Кучинский в столовой министерства мясо, а вместе мы едим голубцы.
P.S.-Когда в этой стране идиотизм рулить закончитю
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ёклмн2 часа назад
Ухахатываюсь...,из серии --- нарочно не придумаешь!...Вот чем,"они" там занимаются...,других дел видимо у премьера нет?
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makslafilma1 час назад
— У меня один знакомый, тоже учёный — три класса образования. Так он десятку за полчаса так нарисует — не отличить от настоящей!
No! Сейм отклонил коллективное заявление о сохранении лата
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