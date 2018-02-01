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Уже некоторое время внимание пользователей интернета приковано к Игорю Лукьянову, или как его в народе называют "party bomzis", но его история подтверждает фразу "смеется тот, кто смеется последним", пишет NRA.

Несмотря на то, что Игорь прославился тем, что получил статус "нежданного гостя", являясь на различные светские рауты и банкеты без приглашения, выяснилось, что он является председателем правления общества "Власть латвийскому народу".

Как пишет издание, во время официального приема у премьер-министра Мариса Кучинскиса он подписал меморандум о сотрудничестве с Кабинетом министров.

Этот момент не остался без внимания общественности.

"Эпический "бомж вечеринок" не только собирает подписи за отставку сейма, распространяет пропаганду и кушает на обедах, но теперь и партнер Кабинета министров по сотрудничеству. Контекст не знаю, но выглядит потрясающе", - написал в Twitter блоггер Янис Полис.

Episki, partybomzis ne tikai vāc parakstus par Saeimas atlaišanu, izplata propagandu un izēd banketus, bet tagad ir arī Ministru kabineta sadarbības partneris Kontekstu nezinu, bet izskatās lieliski. https://t.co/VC865LRoP4 — Jānis Polis (@JanisPolis) 1 февраля 2018 г.

Продюссер Юрис Миллерс написал так: "Этот персонаж регулярно наведывается на банкеты, но и пунктуально проводит ревизию в мусорных урнах в моем дворе. Марис Кучинскис доказал, что Латвия – земля возможностей для всех".

Šis personāžs ne tikai regulāri gozējas banketos, bet arī punktuāli revidē mana pagalma atkritumu urnas. @MarisKucinskis ir pierādījis, ka Latvija ir iespēju zeme visiem. https://t.co/3eFqG7spVI — Juris Millers (@JurisMillers) 1 февраля 2018 г.

Sorr, kļūdījos. Viņš parakstīja sadarbības līgumu ar Ministru kabinetu. pic.twitter.com/OLx3INDjar — Kaspars_Zn (@Kaspars_Zn) January 31, 2018

Фото: Twitter