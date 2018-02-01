Общество |

Вечером в четверг в Латвии обледенеют дороги и местами образуется туман, прогнозируют синоптики.

В пятницу ночью и днем ожидаются небольшие осадки, больше снега выпадет в Латгале. Ветер слабый, временами будет выглядывать солнце.

Температура воздуха ночью понизится до 0..-4 градусов, в середине дня термометры покажут -1..+4 градуса.

В Риге также возможен туман, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый с юга, температура воздуха составит около нуля.

Фото: Flickr