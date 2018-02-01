Латвийцев предупреждают о тумане и обледенении дорог (1)
Общество | 1 февраля 2018 года, 19:54
Вечером в четверг в Латвии обледенеют дороги и местами образуется туман, прогнозируют синоптики.
В пятницу ночью и днем ожидаются небольшие осадки, больше снега выпадет в Латгале. Ветер слабый, временами будет выглядывать солнце.
Температура воздуха ночью понизится до 0..-4 градусов, в середине дня термометры покажут -1..+4 градуса.
В Риге также возможен туман, существенных осадков не ожидается. Ветер слабый с юга, температура воздуха составит около нуля.
Фото: Flickr
А вы тут про ......поздежжжжжж на очереди синоптики
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