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Часть материалов контролируемых Россией новостных агентств несет в себе дезинформацию, заявил исполнительный директор Центра восточноевропейских политических исследований Андис Кудорс на презентации проведенного центром исследования. Работа посвящена отражению международных событий латвийскими интернет-порталами на латышском и русском языках.

В книге "Отражение международных событий в латвийских интернет-СМИ" приводится обзор того, как латвийские новостные интернет-порталы преподносят международные события и, как отличается отображение этих событий и процессов в интернет-СМИ на латышском и на русском языке. В ходе исследования были проанализированы более 2500 материалов шести интернет-порталов: Delfi.lv, Rus.Delfi.lv, TVnet.lv, Rus.TVnet.lv, LA.lv и Vesti.lv.

По результатам исследования сделан вывод, что источниками информации для части журналистов этих порталов являются контролируемые российской властью новостные агентства.

"Не все, что пишут российские официальные новостные агентства, является новостями - часть этой информации представляет собой заранее подготовленное вранье", - отметил Кудорс.

По словам автора книги, редакции русскоязычных порталов склонны менять оригинальные заголовки статей, внося в них не только стилистические, но и идеологические изменения.

Напомним, 17 января, Европарламент предложил выделить больше денег на борьбу с российской дезинформацией, поддержать качественную прессу, повысить медиаграмотность граждан.

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