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На состоявшемся в четверг собрании акционеров совместного предприятия стран Балтии АО RB Rail литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку исполнительного директора и председателя правления Байбы Рубесы, а представитель латвийских акционеров Eiropas dzelzcela linijas Андрис Линужс при голосовании воздержался, рассказала представитель Eiropas dzelzcela linijas Рита Воронкова.

Сейчас проходит заседание совета предприятия, которое должно принять окончательное решение. Рубеса агентству ЛЕТА комментариев пока не предоставила. Она заявила, что не знает, какое решение приняло собрание акционеров, потому что не была там, и считает, что комментарии должны предоставить предприятия Lietuvos gelezinkeliai или Rail Baltica statyba.

Как сообщило литовское агентство BNS со ссылкой на неофициальные источники, акционеры RB Rail выразили недоверие председателю правления предприятия Байбе Рубесе.

По их информации, на собрании акционеров в четверг в Таллине акционеры и глава компании разошлись во мнениях.

Фото: railbaltica.info