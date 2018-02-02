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В этом году девять крупнейших городов Латвии примут участие в проекте "От свободы до свободы. История улиц Бривибас", пишет nra.lv. По словам авторов инициативы, во время спортивных и культурных мероприятий они хотят услышать рассказы и идеи о дальнейшем развитии городов.

Мероприятия пройдут в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе. Каждый город получит на реализацию проекта по 20 тысяч евро, а если появится необходимость, то остальные деньги выделят самоуправления.

Как отметил министр регионального развития Каспарс Герхардс, во время проекта "От свободы до свободы. История улиц Бривибас" жители сами создадут банк идей, доступ к которому будет у каждого.

В Латвии более 60 улиц, бульваров и площадей с названием Бривибас.

Как сообщалось, на организацию праздничных мероприятий в Латвии выделены значительные средства, и в Латвии называется даже сумма в размере 60 млн евро. Однако организаторы празднования считают данную цифру тенденциозной, поскольку доля государства в финансировании праздничных мероприятий намного меньше.

В минкультуры отмечают, что средства на празднование 100-летия Латвии будут поступать не только из государственного бюджета, но и от частных инвесторов, муниципалитетов и из международных источников. В то же время Эстония на празднование своего столетия потратит около 24 млн евро, а Финляндия — 19 млн евро.