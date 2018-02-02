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Страны НАТО должны гордиться тем, что сделано в странах Балтии, но следует смотреть вперед и быть готовыми к новым вызовам, заявила, посещая военную базу в Адажи, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Она похвалила усилия Латвии по оборудованию Адажской базы, чтобы обеспечить прием боевой группы расширенного присутствия НАТО. Также Геттемюллер положительно оценила действия Канады, взявшей на себя руководство контингентом в Латвии, и поблагодарила солдат, которые оставили свои семьи, чтобы направиться в Латвию.

2 февраля Геттемюллер встретится с госсекретарем Минобороны Янисом Гарисонсом и обсудит с ним актуальные вопросы региональной безопасности и вопросы, связанные с расширенным присутствием НАТО в Латвии.

У Геттемюллер предусмотрены также встречи с министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, председателем комиссии Сейма по иностранным делам Ояром Калниньшем и директором Центра стратегической коммуникации НАТО Янисом Сартсом.

2 февраля Роуз Геттемюллер прочтет в Рижской юридической высшей школе публичную лекцию "Приспособление НАТО: ключ к миру и безопасности" Мероприятие пройдет на английском языке.