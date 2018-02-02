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Пользовательница соцсети Facebook Илзе поделилась историей о пожилой женщине, которая в мороз стояла у входа в один из магазинов в Валмиере и пыталась продать букетики из еловых веток. Девушка призвала обращать внимание на таких пожилых людей.

"Эта чудесная бабушка стояла у магазина несмотря на мороз и мокрый снег. Пытается заработать копеечку на хлеб. Я не могла пройти мимо. Накупила продуктов, чтобы она могла спокойно ехать домой. У нее слезы стояли в глазах, а мне досталась связка веточек. Прошу всех не быть равнодушными и не проходить мимо таких людей!" - написала девушка.