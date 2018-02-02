В Латвию вернется мороз (3)
Общество | 2 февраля 2018 года, 15:25
В воскресенье в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы из Арктики, и морозы ожидаются всю будущую неделю, пишет nra.lv.
В субботу при солнечной погоде температура составит около нуля, существенных осадков не ожидается. В воскресенье на востоке температура будет ниже -5 градусов.
В ближайшую неделю осадков в основном будет немного, но при проходе арктического воздуха через Балтийское море образуются облака, которые принесут локальные снегопады.
При ясной погоде температура ночью местами опустится на востоке до -15..-17 градусов, а больше снеговых облаков ожидается во вторник и среду.
очередное предсказание латвийского сурка?
14
Ответить
ну или второй прогноз есть, будет оттепель. странно что не дописали, отлично смотрелось бы.
13
Ответить
Куда? В ЛатвиЮ. Исправьте заголовок
2
Ответить