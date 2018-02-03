В Латвию возвращается мороз (6)
Общество | 3 февраля 2018 года, 12:12
В воскресенье в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы из Арктики, и морозы ожидаются всю будущую неделю, пишет Nra.lv.
В субботу при солнечной погоде температура составит около нуля, существенных осадков не ожидается. В воскресенье на востоке температура будет ниже -5 градусов.
В ближайшую неделю осадков в основном будет немного, но при проходе арктического воздуха через Балтийское море образуются облака, которые принесут локальные снегопады.
При ясной погоде температура ночью местами опустится на востоке до -15 -17 градусов, а больше снеговых облаков ожидается во вторник и среду.
очередное предсказание латвийского сурка?
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ну или второй прогноз есть, будет оттепель. странно что не дописали, отлично смотрелось бы.
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Куда? В ЛатвиЮ. Исправьте заголовок
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