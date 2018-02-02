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Корпорация Apple начала продажу восстановленных iPhone 7 и 7 Plus, которые ранее использовались другими пользователями. Смартфоны доступны только в США, пишет MacRumors.

Восстановленный iPhone 7 доступен с накопителями на 32, 128 и 256 гигабайт по цене 500, 590 и 680 долларов соответственно. Экономия в таком случае составляет от 50 до 70 долларов. В продажу поступили смартфоны в матово-черном, глянцево-черном, серебряном, розовом и золотом цветах.

iPhone 7 Plus продается только в вариантах на 32 и 128 гигабайт за 600 и 690 долларов соответственно — восстановленное устройство дешевле нового на 70-80 долларов, в зависимости от модификации. Версия на 256 гигабайт недоступна, как и смартфоны в глянцево-черном и серебряном корпусах.

Apple начала продавать восстановленные iPhone в 2016 году спустя несколько месяцев после выхода iPhone 7. В компании утверждают, что проводят полную диагностику устройств, меняют корпус, аккумулятор и другие компоненты. Они запакованы в обычную белую коробку и поставляются с новыми аксессуарами. На восстановленные iPhone распространяется такая же гарантия, как и на новые устройства.

фото: Flickr