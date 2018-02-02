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Прославляя дипломата Людвига Сейя, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддерживает сторонника Холокоста, считает Латвийский антинацистский комитет. Как в своем заявлении отмечает организация, МИД Латвии и лично Ринкевич активно участвовали в презентации и распространении книги "Я узнаю только себя" - дневники и мемуары латвийского дипломата Людвига Сейя периода 1941 - 1961 годов.

Презентация книги состоялась в МИД Латвии 14 июня 2017 года. Одновременно была открыта выставка "Людвиг Сейя – дипломат, министр иностранных дел, жертва репрессий тоталитарных режимов". Выставку готовили совместно МИД и музей оккупации Латвии.

На презентации министр Эдгар Ринкевич заявил, что в безвыходной ситуации Людвиг Сейя боролся за восстановление Латвийского государства в рядах Латвийского Центрального совета в то время, когда другие считали это невозможным. Сейя был репрессирован и описал свои мытарства в лагерях и гитлеровской Германии, и Советского Союза.

"Он высоко держал знамя латвийской дипломатии и здесь - в оккупированной Латвии. Поэтому мы можем посмотреть на нашу дипломатию, наших людей и с новой точки зрения", - сказал министр.

При этом Латвийский антинацистский комитет отмечает, что при чтении книги видна и другая черта Людвига Сейя.

"Он был ярый антисемит и убежденный сторонник Холокоста. Вот несколько цитат:

"Уничтожение жидов происходит в больших количествах. Прошлой ночью расстреляно примерно 1000 жидов... Уничтожение жидов доверено "Перконкрустсу". Латышский народ жидов не жалеет. Если бы не было немецких действий, думается, жиды бы легко отделались, потому что наши люди мягкосердечны". (стр. 29)

"В ночь с 29 на 30 ноября, судя по всему, в Риге произошло уничтожение евреев большого масштаба, а именно расстрел... Число расстрелянных жидов измеряется тысячами... Это уничтожение жидов взволновало людей. Но не видно, чтобы латыши жалели жидов: только редкая латышская семья не понесла тяжелых потерь при большевиках, и хотя бы часть вины за это ложится на жидов". (стр. 35) ", - приводит цитаты из книги комитет.

В организации отмечают, что не считают необходимым подвергать цензуре исторические книги.

"Из трудов Людвига Сейя видно, что можно быть латвийским патриотом, противником гитлеровского и сталинского режимов, но нацистом по политическим убеждениям. К сожалению, это явление было распространено в латышской интеллигенции и чиновничестве 30 - 40-х годов. Но современные политики и историки – книгу готовили к печати, писали к ней предисловие и комментарии ученые музея оккупации – не имеют права игнорировать печальную истину и некритически прославлять сторонников Холокоста. Мы ждем разъяснений от Министерства иностранных дел и музея оккупации Латвии", - отмечают в комитете.

Фото: канцелярия Сейма