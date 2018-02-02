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1-го февраля общество "9мая.lv" начало сбор пожертвований для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция "Помоги ветеранам!" будет проходить в десятый раз. Как и в прошлые годы, все собранные средства пойдут на помощь и подарки ветеранам к годовщине разгрома нацизма.

В 2017-м году ко Дню Победы волонтеры общества "9мая.lv" смогли поздравить 2 174 ветерана по всей Латвии.

Общество "9мая.lv" благодарит всех, кто помогал латвийским ветеранам все это время и тех, кто присоединяется сейчас.

"Мы стараемся поздравить в День Победы каждого ветерана, живущего в Латвии", – говорит председатель общества "9мая.lv" Вадим Баранник.

"Однако же, ветераны нуждаются в нашем внимании и поддержке практически каждый день. Ведь самый младший из них уже отметил 88-й день рождения, и силы давно уже не те, что раньше. Поэтому уже пять лет как волонтеры общества "9мая.lv" оказывают посильную помощь ветеранам в течение всего года", - отметил он.

Внести свой вклад может как частное, так и юридическое лицо.

Жители Латвии могут сделать пожертвование, позвонив на платный телефон 90006780 (стоимость звонка – 1,42 евро), с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv". Также можно отправлять sms-сообшение с кодовым словом 9maja или 9may на короткие номера телефонов 144 за 2 евро или 1881 за 10 евро (услуга доступна латвийским пользователям LMT, TELE2, BITE и Triatel).

Жители других стран (Литва, Эстония, Россия, Украина, Белоруссия, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция) также могут сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетной карты, заполнив форму для пожертвований на нашем сайте www.9may.lv, или перечислив желаемую сумму в любой валюте на расчетный счет общественной организации "9мая.lv".

Реквизиты и расчетный счет для перечислений:

Название организации-получателя: Biedrība "9maijs.lv"

Регистрационный номер: 40008128724

Юридический адрес: Raunas iela 44, Rīga, LV-1039, Latvija

Расчетный счет (IBAN): LV51HABA0551021600417

Код банка (BIC/ SWIFT-код): HABALV22

Название банка: "Swedbank" AS

В графе "цель платежа" необходимо написать – Ziedojums. В примечании, пожалуйста, напишите, указывать ли Ваше имя и сумму пожертвования в списке жертвователей на нашем сайте. Имена тех, кто пожертвовал прямо с сайта www.9may.lv, появляются автоматически в списке (если жертвователь просил указать свое имя). Имена тех, кто пожертвовал средства перечислением, вписываются вручную и появляются в списке в течение 1-2 дней.

Если у вас есть какие-либо вопросы по пожертвованиям или Вы знаете ветерана Великой Отечественной войны, которого не удалось поздравить в прошлом году, пожалуйста, пишите по адресу info@9may.lv.