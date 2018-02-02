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Новое мобильное приложение "Друг языка" переживает войну троллей и эльфов, сообщил в интервью Diena директор Центра госязыка Марис Балтиньш.

По словам Балтиньша о нарушении закона о языке сообщают представители не только титульной нации, но и русскоязычные. При этом с инспекторами чаще вступают в злобные выяснения отношений именно латыши.

"Что касается агрессии, то нет оснований говорить, что ее можно почувствовать только от русскоязычных. Латыши, когда им указывают, например, на ошибки в маркировке товара, часто спорят: "Я знаю лучше, не учите меня!", - рассказал глава центра.

Балтиньш вновь повторил, что миссия Центра госязыка не против чего-то, а за что-то – следить за правильным употреблением латышского языка.

По словам главы Центра госязыка, его заботит будущее латышского языка, так как поступают сигналы о том, что родители, думая о будущем своих детей, настраивают их на обучение иностранных языков.

"Меня, честно говоря, больше волнует другой вопрос. Есть много школ, где родители хотят, чтобы основным предметом был английский. Выходит, эти люди не придают особого значения изучению родного латышского языка. Вот это опасно. Мой знакомый, чей сын учится в средней школе, рассказал, что его охватил ужас, когда он услышал, как на собраниях родители говорят только о том, что пошлют детей за границу. По их мнению, в Латвии ничего не будет. Вопрос в том, от кого исходят эти мысли, от молодежи или от родителей, кому лет 40", - рассказал Балтиньш.