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Латвийская авиакомпания airBaltic и международный туроператор Tez Tour Latvija в летний сезон этого года начнут чартерные рейсы по двум новым маршрутам, соединяющим Ригу с Анконой (Италия) и Патрами (Греция).

Дополнительно airBaltic и Tez Tour Latvija продолжат предлагать несколько рейсов в неделю в Анталью (Турция), Гераклион (Греция) и Бургас (Болгария).

"Мы рады продолжить наше длительное и успешное сотрудничество с Tez Tour Latvija, предлагая жителям Балтии широкий выбор чартерных рейсов из Риги в солнечные страны для отпусков", - исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Генеральный директор Tez Tour Latvija Константин Пальгов добавил, что Tez Tour Latvija рад начать свой 16-й сезон.

"С 2008 года Tez Tour в сотрудничестве с airBaltic предлагал полеты по 23 сезонным маршрутам, и в этом году мы расширяем выбор пунктов назначения, добавляя к программе чартерных рейсов Анкону (Италия) и Патры (Греция). Мы гордимся тем, что все пассажиры Tez Tour будут путешествовать с комфортом на самом современном в мире самолете Bombardier CS300", - отметил он.

2 и 3 февраля Tez Tour Latvija и airBaltic представят свое предложение летних чартерных рейсов на 25-й Балтийской международной туристической выставке Balttour 2018, которая пройдет в Риге.

Как сообщалось ранее, в летний сезон 2018 годаairBaltic начнет полеты из Риги в Малагу (Испания), Лиссабон (Португалия), Сплит (Хорватия), Бордо (Франция), Алматы (Казахстан) и Гданьск (Польша). airBaltic также введет прямые рейсы из Таллинна в Лондон, Осло и Стокголь.

Полностью с расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте авиакомпании www.airbaltic.com.