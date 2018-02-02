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1 февраля сотрудница Рижской муниципальной полиции, обследуя территорию Деглавской горки или так называемой "Кепики Ушакова", поймала троих школьников, которые пытались пролезть под заборной сеткой, чтобы взобраться на гору.

Прибыв на место, сотрудница полиции обнаружила молодых людей, которые, увидев стража порядка, стали убегать.

Однако в скором времени они добровольно вернулись к дыре под забором, через которую ранее пролезли на гору. Полицейская помогла им выбраться с территории, после чего ученики были доставлены обратно в школу.

В присутствие социального педагога с учащимися была проведена превентивная беседа. Мальчики сами созвонились со своими родителями и информировали о случившемся.

Фото: Рижская муниципальная полиция