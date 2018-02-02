Вопреки запретам: школьники прорываются на гору "Кепка Ушакова" (4)

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Общество | 2 февраля 2018 года, 19:32

1 февраля сотрудница Рижской муниципальной полиции, обследуя территорию Деглавской горки или так называемой "Кепики Ушакова", поймала троих школьников, которые пытались пролезть под заборной сеткой, чтобы взобраться на гору.

Прибыв на место, сотрудница полиции обнаружила молодых людей, которые, увидев стража порядка, стали убегать.

Однако в скором времени они добровольно вернулись к дыре под забором, через которую ранее пролезли на гору. Полицейская помогла им выбраться с территории, после чего ученики были доставлены обратно в школу.

В присутствие социального педагога с учащимися была проведена превентивная беседа. Мальчики сами созвонились со своими родителями и информировали о случившемся.

Фото: Рижская муниципальная полиция

Комментарии 4
Светлана52 минуты назад
Я не понимаю, почему им там нельзя кататься? Ну, сколько они весят, эти дети? Какой ущерб могут нанести этому " шедевру" рижской думы? Ведь уже третий год, как земля уложена, и устоялась сто раз. Во-первых. А во-вторых, надо было изначально ставить забор подальше, чтобы люди не врезАлись в него слёту.
Вообще, я бы тоже покаталась. То, что он эту гору своей кепкой назвал, не значит, что он её купил.
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Микс40 минут назад
Вот это работа. Вот это полиция. Есть чем гордиться. Всё, на что способны, детей на горках ловить. Делом, плять займитесь)))
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)))46 минут назад
Уважаемая, читайте директивы ЕС.....
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