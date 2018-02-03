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Заболеваемость гриппом на прошлой неделе выросла более чем в три раза, но остается низкой, свидетельствуют данные центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

Семейные врачи сообщили о 32 больных гриппом или в среднем 28,9 случаях на 100 тыс. населения. Это значительно меньше, чем в конце января в последние пять лет.

Случаи гриппа зарегистрированы в пяти из десяти городов, охваченных мониторингом. Эпидемический порог превышен только в Даугавпилсе, где заболеваемость составляет 117,9 на 100 тыс. Случаи гриппа констатированы также в Вентспилсе, Юрмале, Лиепае и Риге. Больше всего болеют дети в возрасте до четырех лет.

Заболеваемость ОРЗ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 12,8%. В больницах увеличилось число пациентов с гриппом и пневмонией после гриппа - госпитализировано 49 человек, что на 17 больше, чем неделей ранее.

В лаборатории Латвийского инфектологического центра количество подтвержденных образцов гриппа выросло по сравнению с предыдущей неделей на 19,4%.

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