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Министерство здравоохранения решило включить прививку от гриппа в вакцинационный календарь. Такое решение было принято из-за того, что в Латвии только более 1% детей привиты от гриппа, причем этот показатель продолжает уменьшаться, пишет Skaties.lv.

В течение ближайших лет ведомство намерено добиться, чтобы как минимум 75% детей и беременных женщин в Латвии были привиты.

Уже к следующему году Минздрав намерен привить 20% от общего числа детей в стране. На инициативу потребуется 141 000 евро.

У родителей будет возможность отказаться от прививки, но в этом случае им придется подписать соответствующее заявление. Они будут ответственны за все возможные последствия, которые принесет отказ от вакцинации своего ребенка.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на прошлой неделе количество больных гриппом в Даугавпилсе достигло эпидемического порога, поэтому с 30 января в стране объявлено начало эпидемии гриппа.

Фото: vmersine.com