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Латвия потратит на столетний юбилей 60 миллионов евро, которые будут потрачены в течение пяти лет. Несмотря на то, что сумма кажется огромной, если посмотреть на средства, которые уже были потрачены на юбилей, она кажется не такой уж большой, пишет Nra.lv.

Праздник должен быть пышным и ярким, однако в обществе наблюдается непонимание - неужели нужно тратить миллионы, когда эти средства можно было бы потратить на другие цели, отмечает портал.

"Мы зашли уже так далеко, что нас даже не удивляет, когда деньги для какого-нибудь онкологического больного приходится собирать через благотворительный концерт, а 250 тысяч на "жемчужины" Ливонской конфедерации в бюджете сразу находят. Приоритеты???", - пишет в Facebook пользователь Андрис Латверс.

"Флаг - 220 000 евро, Врата почета - 250 000 евро, празднование столетия Латвии - 60 миллионов евро. И кто утверждает, что патриотизм в Латвии не вовлечен в бизнес?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в честь столетия Латвии планируется сшить флаг достойный "Книги рекордов Гиннеса", общая стоимость которого составит 200 000 евро.

Всего на празднование столетия Латвии собираются потратить почти 60 млн евро, однако эти средства рассчитаны на пять лет (начиная с 2017 года), кроме того, не всю сумму возьмут из госказны.

Фото из Flickr