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Бывший председатель правления предприятия LDz loģistika (дочернего предприятия Latvijas dzelzceļš Вернер Лусис в Польше подозревается в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 48 млн евро.

Лусису предъявлено обвинение в четырех преступных деяниях.

Прокуратура подозревает его в участии в незаконной организованной группе, совершавшей преступные деяния в налоговой сфере, связанные с уменьшением суммы НДС в торговле горючим.

Ему инкриминируются также предоставление недостоверной информации налоговым учреждениям, предоставление недостоверной документации бухучета и легализация преступно нажитых средств. Преступные деяния были совершены в 2014 году, среди подозреваемых есть также несколько граждан других стран.

За эти правонарушения в Польше Лусису грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

По просьбе Польши Лусис был задержан в Литве в первой половине января.

Фото: ldz.lv