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Большинство жителей Латвии считают, что в государстве в настоящее время не происходит никаких значительных изменений, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS.

Респондентов просили ответить на вопрос, в какой стадии, по их мнению, в настоящее время находится государство - наблюдается совершенствование и развитие, не происходит никаких существенных изменений или наблюдается упадок.

55% опрошенных в ходе опроса дали ответ, что в Латвии в настоящее время не наблюдается никаких кардинальных изменений. По сравнению с результатами опроса 2015 года удельный вес таких ответов не изменился.

19% опрошенных считают, что страна совершенствуется и развивается, а 18% респондентов полагают, что Латвия находится в упадке.

9% участников опроса не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Фото из Flickr