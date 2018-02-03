Большинство латвийцев считает, что страна переживает застой (32)

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Общество | 3 февраля 2018 года, 13:21

Большинство жителей Латвии считают, что в государстве в настоящее время не происходит никаких значительных изменений, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS.

Респондентов просили ответить на вопрос, в какой стадии, по их мнению, в настоящее время находится государство - наблюдается совершенствование и развитие, не происходит никаких существенных изменений или наблюдается упадок.

55% опрошенных в ходе опроса дали ответ, что в Латвии в настоящее время не наблюдается никаких кардинальных изменений. По сравнению с результатами опроса 2015 года удельный вес таких ответов не изменился.

19% опрошенных считают, что страна совершенствуется и развивается, а 18% респондентов полагают, что Латвия находится в упадке.

9% участников опроса не могли дать конкретного ответа на этот вопрос.

Фото из Flickr

Комментарии 32
О1 час назад
Конечно газ надо покупать только у США, они будут его покупать у России (клеить наклейки) сделано в америке , продавать Латвии и зарабатывать на этом!
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Дрейлини 1 час назад
Многие типа (патриоты) до сих пор не понимают что умная и расчетливая дружба с Россией принесёт стране много пользы!!! Над нами смеются имея такие транзитные возможности и малочисленное насиление мы плохо живём!!!!!!
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Уйди, старуха1 час назад
Я в печали.))))
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