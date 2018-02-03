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Некий мужчина на портале жалоб sudzibas.lv поделился своим наблюдением по поводу творога, который он приеобрел в продуктовом магазине, пишет Nra.lv.

По его словам, в 180-граммовой упаковке пятипроцентного творога Valmiera не хватает определенного количества кисломолочного продукта.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

«Каждый раз в пачке не хватает от 5 до 12 грамм, творог тоже мокрый и скорее всего чистого продукта в пачке еще меньше. Правда, сама пачка с упаковкой весу соответствует, но после того, как молочные продукты подорожали, как-то не хочется покупать целлофан с лишней водой по цене творога. Если этот недовес умножить на количество произведенной продукции, то это самое настоящее мошенничество!», - написал возмущенный покупатель.

При этом многие пользователи с иронией отреагировали на жалобу мужчины.

«Вам надо обращаться в высшие инстанции! В Европейский суд по правам человека или к психиатру», - написал один из пользователей.

Фото из Flickr