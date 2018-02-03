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На минувшей рабочей неделе в Вильнюсе продолжала снижаться цена дизельного топлива, а в Риге и Таллине она росла, свидетельствует обобщенные агентством LETA данные.

Бензин 95-й марки на этой неделе был самым дорогим в Таллине, а самым дешевым - в Вильнюсе. Также в Таллине была самая высокая цена на дизельное топливо, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена 95-го бензина не меняется уже четвертую неделю - 1,272 евро за литр. Цена дизельного топлива повысилась на 0,8% - до 1,192 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" цены на топливо снижаются вторую неделю подряд. 95-й бензин здесь подешевел на 0,7% до 1,205 евро за литр, а дизельное топливо - на 0,8% до 1,134 евро за литр.

В Таллине бензин 95-й марки на этой неделе подорожал на 2,1% - до 1,337 евро за литр, дизельное топливо - на 1,4% до 1,307 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе в Риге и Таллине сохранилась прежней - соответственно 0,565 и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе она снизилась на 0,2% до 0,559 евро за литр.