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В интернете нередко публикуют видео с потерявшимися и найденными в Риге котами, а также собаками, однако на этой неделе внимание пользователей Facebook привлекла запись с пропавшим поросенком, пишет Skaties.lv.

«Ни у кого из соседей не пропал милый поросенок? Недавно бродил по улице Земитес», - подписала опубликованное видео Ина Круминя.

Позднее, 2-го февраля, животное заметил пользователь Instagram, который рассказал, что поросенок гуляет по Марупе.

Напомним, ранее пользователи замечали гуляющих по Риге диких кабанов, лося и других животных.