Пользователи сетей ищут хозяев гуляющего по Риге поросенка (34)

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Общество | 3 февраля 2018 года, 18:41

В интернете нередко публикуют видео с потерявшимися и найденными в Риге котами, а также собаками, однако на этой неделе внимание пользователей Facebook привлекла запись с пропавшим поросенком, пишет Skaties.lv.

«Ни у кого из соседей не пропал милый поросенок? Недавно бродил по улице Земитес», - подписала опубликованное видео Ина Круминя.

Позднее, 2-го февраля, животное заметил пользователь Instagram, который рассказал, что поросенок гуляет по Марупе.

Напомним, ранее пользователи замечали гуляющих по Риге диких кабанов, лося и других животных.

Комментарии 34
Светлана4 часа назад
Может, из прошлой жизни забрёл? )))
Раньше Марупе было процветающим колхозом.
2
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Да нееет3 часа назад
Вы не узнали? Это же patriot. Ищет,где бы накатить или ширнуться.
1
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))3 часа назад
Patriot,твоего друга лучшего нашли!Забирай его!
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