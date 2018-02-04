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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает жителей о возможном паводковом затоплениии, сообщает nra.lv . Также возможно затопление в Лиелупе возле Стальгене.

Предупреждение было выдано из-за продолжающегося ледохода.

Сегодня в 08:00 уровень воды около Стальгене был на 99 сантиметров ниже опасного.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве у Плявиняс продолжает расти.

Фото: flickr.com