Синоптики предупреждают жителей об угрозах наводнения (2)
Общество | 4 февраля 2018 года, 12:10
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает жителей о возможном паводковом затоплениии, сообщает nra.lv . Также возможно затопление в Лиелупе возле Стальгене.
Предупреждение было выдано из-за продолжающегося ледохода.
Сегодня в 08:00 уровень воды около Стальгене был на 99 сантиметров ниже опасного.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве у Плявиняс продолжает расти.
Фото: flickr.com
А вместе надеть - не поймут. )))