Синоптики предупреждают жителей об угрозах наводнения (2)

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Общество | 4 февраля 2018 года, 12:10

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает жителей о возможном паводковом затоплениии, сообщает nra.lv . Также возможно затопление в Лиелупе возле Стальгене.

Предупреждение было выдано из-за продолжающегося ледохода.

Сегодня в 08:00 уровень воды около Стальгене был на 99 сантиметров ниже опасного.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве у Плявиняс продолжает расти.

Фото: flickr.com

Комментарии 2
кот1 час назад
Вы,господа синоптики,определитесь.Или морозы или паводок.
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Светлана1 час назад
С языка сняли. И не знаешь, что надевать - то ли шубу, то ли ласты.
А вместе надеть - не поймут. )))
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