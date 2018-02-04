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Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) Госполиции, проверив реализацию проекта системы э-здоровья, не обнаружило признаков преступления в действиях связанных с ним должностных лиц. В связи с этим принято решение отказать в возбуждении уголовного процесса.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, УБОП проводило проверку по заявлению Минздрава, которое было подано в апреле 2017 года.

В решении об отказе начать уголовный процесс сообщается, что полученная в ходе проверки информация не свидетельствует о том, что кто-то из должностных лиц умышленно предпринимал действия с целью навредить реализации проекта системы э-здоровья или же намеренно бездействовал.

Как указали в УБОП, проблемы с разработкой и внедрением э-здоровья не могут оцениваться с точки зрения уголовной ответственности, но в отдельных случаях могут быть оценены с точки зрения дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

Также в полиции отметили, что в отдельных случаях работа по внедрению системы долго не начиналась или же сроки реализации были дольше изначально запланированных.

В заключении УБОП говорится, что для полного внедрения системы э-здоровья понадобилось 14 месяцев. Комиссия по служебному расследованию при Минздраве ранее пришла к выводу, что это связано с качеством решений, предложенных разработчиком Lattelecom Technology.

Аудит безопасности вскрыл недостатки, которые не позволили начать использование ресурса в намеченные сроки. Компания приступила к устранению недостатков, но не смогла уложиться в предусмотренные договором сроки.

Комиссия Минздрава также указала, что существенным препятствием в реализации проекта до 2011 года была нехватка человеческих ресурсов и большая текучесть кадров.

Минздрав направил письмо с изложением обстоятельств процесса внедрения системы э-здоровья комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, которая рассмотрит этот вопрос 14 февраля на совместном заседании с комиссией по публичным расходами и ревизиям.

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