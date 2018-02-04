Rīgas siltums начало массовое увольнение работников (9)

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Общество | 4 февраля 2018 года, 19:19

Предприятие Rīgas siltums начало массовое увольнение работников, сообщает телеканал LNT, пишет Latvijas avīze .

На этой неделе от работы были отстранены первые 50 сотрудников, а в течение ближайшего месяца планируется уволить еще 120 специалистов.

В 2015 году Госконтроль провел ревизию Rīgas namu pārvaldnieks и предложил организовать закупку для содержания инфраструктуры и ремонтных работ. В результате свои предложения подали многие предприятия, однако инициатива Rīgas siltums не была рассмотрена.

По словам представителей Rīgas namu pārvaldnieks, предложение от Rīgas siltums не соответствовало требованиям устава.

Поэтому вместо него договор был подписан с предприятием Siltumserviss Rīga на пять лет.

Ранее сообщалось, что Rīgas siltums проведет запланированное увольнение 230 работников в связи с частичным прекращением сотрудничества с Rīgas namu pārvaldnieks.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Namu parvaldnieks1 час назад
После многочисленных жалоб рижан на работу Rigas siltums , было решено не продлевать договор с Силтумс . Опять плохо? Может быть стоит выкрикивать проклятия после того , когда Силтумсервис продемонстрирует свою непригодность ??? Или вы уже наперёд уверены в их непригодности? Несите аргументы своей правоты и предотвратите несправедливость .
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ригас силтумс1 час назад
это колхоз с очень малограмотным согласосовским руководством , гнать надо верхи
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Alex2 часа назад
Оптимизация однако ...могу посочувствовать жильцам Rīgas namu pārvaldnieks
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