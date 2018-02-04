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Предприятие Rīgas siltums начало массовое увольнение работников, сообщает телеканал LNT, пишет Latvijas avīze .

На этой неделе от работы были отстранены первые 50 сотрудников, а в течение ближайшего месяца планируется уволить еще 120 специалистов.

В 2015 году Госконтроль провел ревизию Rīgas namu pārvaldnieks и предложил организовать закупку для содержания инфраструктуры и ремонтных работ. В результате свои предложения подали многие предприятия, однако инициатива Rīgas siltums не была рассмотрена.

По словам представителей Rīgas namu pārvaldnieks, предложение от Rīgas siltums не соответствовало требованиям устава.

Поэтому вместо него договор был подписан с предприятием Siltumserviss Rīga на пять лет.

Ранее сообщалось, что Rīgas siltums проведет запланированное увольнение 230 работников в связи с частичным прекращением сотрудничества с Rīgas namu pārvaldnieks.

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