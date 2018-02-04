В Риге бесплатный проезд также полагается пенсионерам из России и Украины (16)

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Общество | 4 февраля 2018 года, 19:57

Скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, пишет Diena.

В Латвии безработные граждане и неграждане могут ездить бесплатно с 63 лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры - с 55.

Связующие условия Рижской думы предусматривают, что 100-процентная скидка применима ко всем задекларированным в Риге безработным пенсионерам, в независимости от их государственной принадлежности.

Латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше - женщина в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен от трех до восьми лет раньше, чем латвийцам.

Ни у Rīgas satiksme, ни у Рижской думы нет информации о том, сколько иностранных граждан пенсионного возраста проживает в столице.

В других самоуправлениях пенсионерам также полагаются скидки. Например, в Лиепае. Однако, там пенсионер может претендовать на скидку в 50% только если его доходы составляют меньше 300 евро в месяц.

Фото: flickr.com

Комментарии 16
£££££1 час назад
ЦС искренне желаю выдержать вал помоев , которыми сейчас вас окатят "дружелюбные и мирные " жители столицы .
4
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*****1 час назад
Вы обратили внимание на слово - задекларированные пенсионеры , то есть они приехали сюда не для того , чтобы бесплатно покататься на автобусе.
2
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Asja Siļņa1 час назад
Если с 63 лет, то всем без исключения. Почему мы должны оплачивать проезд гражданам других стран....Лучше о своих пенсионерах и инвалидах позаботьтесь....,а то пенсии двух стран, проезд с 55 лет.....
16
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