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В Латвии наблюдается рост спроса на вегетарианские и веганские продукты питания, сообщили представители крупнейших латвийских торговых сетей. Об этом пишет nra.lv .

Сейчас вегетарианская и веганская еда доступна в 16 магазинах Maxima Latvija в Риге, Юрмале, Елгаве, Огре и Марупе, а также в интернет-магазине e-maxima.lv.

По словам представителей Maxima, сейчас в их магазинах доступно более чем 50 разных продуктов. В их числе различные соевые крема, торты, соевые изделия, десерты и паштеты из тофу, вегетарианские и веганские сыры, масло для вегетарианцев, хумус, овощные бургеры и соусы.

Представители торговой сети Rimi Latvia указали, что в их магазинах специализированные продукты для вегетарианцев и веганов доступны уже многие годы. Предприятие планирует также начать производить веганские сырочки.

Напомним, летом 2017 года из-за увеличения спроса на веганские и вегетарианские продовольственные продукты в магазинах Maxima Latvija были созданы особые полки для вегетарианцев и веганов.

Фото: flickr.com